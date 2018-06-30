Обнинск, Калужская область, 30 июня, 2018, 17:41 — ИА Регнум. VII Межрегиональный фестиваль казачьей песни, посвященный Дню возрождения казачества и памяти атамана Валерия Чигрина, открылся 30 июня на территория парка «Усадьба Белкино» в Обнинске Калужской области.

Admobninsk.ru На фестивале казачьей песни.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы фестиваля, праздник казачьей песни начался с торжественной литии у Георгиевского Креста.

Фестиваль традиционно проходит в июньские дни на калужской земле с 2012 года. Основу программы составило самобытное творчество казаков. Каждый год в конкурсе казачьей песни принимает участие новый состав исполнителей. Главным критерием оценки выступления является соответствие исполнения традиционному казачьему пению.

Также в программе фестиваля этого года: выставка декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, мастер-классы.

Учредителями фестиваля казачьей песни выступили: Калужское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз казаков-воинов России и Зарубежья», Калужское представительство Всевеликого Войска Донского, Общинный центр педагогики «СПАС» при поддержке администрации города Обнинска.

Напомним, Валерий Чигрин — казачий генерал, походный атаман «Союза Казаков России и Зарубежья», а также атаман отдельной пластунской сотни черноморских казаков, костяк которой составляют казаки, принимавшие участие в боевых действиях в разных «горячих точках» во имя защиты и интересов России. Атаман Чигрин, в прошлом кадровый офицер. В середине 80-х воевал в Афганистане, в начале 90-х в Приднестровье, и затем участвовал в военном конфликте на территории Абхазии.

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