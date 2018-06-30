Москва, 30 июня, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) из-за «плохого поведения» приняла решение разорвать сотрудничество с бывшим нападающим и тренером сборной Аргентины Диего Марадоной. Об этом сообщает Diario Correo со ссылкой на свои источники.

Neogeolegend Диего Марадонна (2012 год)

По данным источника издания, решение прекратить сотрудничество с 57-летнии аргентинцем, который входил в так называемый «пул легенд», было принято после матча чемпионата мира (ЧМ) между сборными Аргентины и Нигерии. Марадона, находящийся на трибунах стадиона, якобы кричал на болельщиков и показывал неприличные жесты.

Ранее ряд СМИ сообщил, что во время матча группового этапа ЧМ между сборными Нигерии и Аргентины Диего Марадона почувствовал себя плохо, после чего ему якобы оказывали помощь врачи.

Однако сам позже бывший нападающий опроверг эту информацию.

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