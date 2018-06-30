Калуга, 30 июня, 2018, 17:14 — ИА Регнум. В регионах Центрального федерального округа под влиянием холодного атмосферного фронта и в связи с приходом южного циклона ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер.

Грук Андрей ИА Красная Весна ЛЭП

Как сообщила 30 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель «Калугаэнерго» Наталья Копоня, непогода, в частности, может затронуть Брянскую, Тверскую, Смоленскую, Орловскую, Белгородскую, Курскую, Ярославскую, Костромскую, Липецкую и Воронежскую области, где работает ПАО «МРСК Центра», а также Калужскую и Тульскую области — регионы ответственности «МРСК Центра и Приволжья». В настоящий момент эти энергетические компании работают в режиме предельной мобилизации и готовы к ликвидации последствий возможных технологических нарушений.

В энергокомпаниях этих областей введен режим повышенной готовности. Организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

В настоящее время на случай ухудшения погоды здесь реализуется комплекс превентивных мер. Осуществляется непрерывный мониторинг метеообстановки, также усилен контроль за объектами электросетевой инфраструктуры и обеспечено четкое информационное взаимодействие с МЧС, региональными и местными властями.

Сформирован список и определен состав мобильных бригад филиалов МРСК Центра МРСК Центра и Приволжья, готовых в случае необходимости оперативно выдвинуться для оказания помощи в проведении аварийно-восстановительных работ за пределы своих зон операционной ответственности. В общей сложности к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах компаний при необходимости могут быть привлечены 2 866 бригад в составе более 14 тысяч человек, 5164 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций.

Также в распоряжении мобильных бригад находятся около полутора тысяч резервных источников электроснабжения общей установленной мощностью около 55 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам регионов.

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