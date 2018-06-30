Вена, 30 июня, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Как сообщает австрийская газета «Kronen Zeitung», около 800 сотрудников правоохранительных органов и 220 солдат приняли участие в постановочном штурме беженцами государственной границы Австрии в прошедший вторник, 26 июня. Впервые показала себя в деле сформированное по инициативе министра внутренних дел Герберта Кикля подразделение «Puma».

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На всю подготовку и проведения учений было потрачено около 5200 часов рабочего времени служащих. Около 155 тыс. евро составили расходы на содержание персонала, сообщило сегодня министерство внутренних дел Австрии. Остальные средства в размере 50 тыс. евро пошли на обустройство полигона.

Речь идет о том, чтобы показать, «что управление пограничной линией и средства ее защиты действительно функционируют, и чтобы больше никто не думал, что дальнейшие просачивания через границу будут иметь место быть», — заявил министр внутренних дел Кикль.

Акция была встречена критикой со стороны австрийской политической оппозиции, организаций по защите беженцев, а также со стороны соседней Словении.