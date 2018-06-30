Абу-Даби, 30 июня, 2018, 17:04 — ИА Регнум. До 39 человек сократил список кандидатур для первого в истории страны полета в космос космический центр ОАЭ имени Мухаммеда бен Рашида, сообщает 30 июня арабское издание Khaleej Times.

NASA МКС

Кандидаты успешно прошли тестирование на психическую и физиологическую устойчивость. Дальнейший отбор будут осуществлять эксперты из космических агенств разных стран. Окончательный отряд из четырех основных и двух запасных космонавтов запланировано сформировать к концу 2018 года. Для космонавтов, кроме космических дисциплин, будет обязательным изучение русского языка.

Первый полет эмиратского космонавта будет осуществлен в рамках соглашения по отбору и полету на МКС, на борту российского транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-12» одного космонавта из ОАЭ. Соглашение было подписано Россией и Эмиратами в июне 2018 года.

Напомним, что ранее, в 2017 году представители России, Казахстана и ОАЭ достигли договоренностей по созданию рабочей группы для разработки и продвижения проектов, связанных с освоением космоса.