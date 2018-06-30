Сеул, 30 июня, 2018, 17:03 — ИА Регнум. Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился семью корейскими храмами, сообщает 30 июня корейское новостное агенство Ренхап.

The Chosun Bimbo Буддистский монастырь Сонгванса

Вопрос о включении храмов в список всемирного наследия решался в рамках 42-й сессии комитета всемирного наследия, которая проходит с 24 июня по 4 4 июля в городе Манама, Бахрейн.

Все корейские храмы расположены в горах на территории Южной Кореи и являются так называемыми «санса» или горными монастырями. Они построены более тысячи лет назад.

«Эти храмы с момента их создания сохраняют преемственность корейского буддизма, который является одновременно религиозной традицией и обычаем, глубоко укоренившимся в жизни людей», — заявил представитель государственного агентства Администрации культурного наследия Кореи (CHA).

Напомним, что Южная Корея подала заявку на включение храмов в список всемирного наследия в феврале 2017 года. Международный совет по сохранению памятников и достопримечательностей (ICOMOS), проведя проверку, рекомендовал изначально признать всемирным наследием лишь четыре храма из списка, но в итоге всемирным наследием были признаны все семь храмов.