Москва, 30 июня, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Старания президента Украины Петра Порошенко по срыву строительства газопровода «Северный поток — 2» напрасны. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» ему (Порошенко) не сорвать, — написал Пушков. — Если Дания против — построим без участия Дании. Напрасны старания Петра Порошенко».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко объявил о том, что Украина намерена создать в ЕС группу по противодействию «Северному потоку — 2», который является «абсолютно политиканским проектом».

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