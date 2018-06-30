Калуга, 30 июня, 2018, 16:36 — ИА Регнум. В Калуге на стадионе «Арена — Анненки» сегодня, 30 июня, торжественно открылись XXIII летние сельские спортивные игры.

Admoblkaluga.ru XXIII летние сельские спортивные игры в Калуге

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в соревнованиях принимают участие команды муниципальных районов и городских округов, а также воспитанники калужских спортивных школ. В этом году сельские спортивные игры посвящены чемпионату мира (ЧМ) по футболу в России.

Почётное право поднятие флага летних сельских спортивных игр было предоставлено победителям 2017 года в своих подгруппах, командам Калуги и Сухиничского района. Также состоялась церемония зажжения огня XXIII летних сельских спортивных Игр.

Сельским спортсменам предстоит соревноваться в беге, гимнастике, поднятии гири, мини-футболе, настольном теннисе, перетягивании каната. Помимо спортивных дисциплин в обязательной программе заявлены состязания дояров, механизаторов и косарей. Их участники покажут результаты по сборке-разборке доильного аппарата, фигурному вождению трактора и косьбе травы, а спортивные семьи проявят себя в легкоатлетической эстафете, дартсе и шашках.