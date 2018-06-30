Анкара, 30 июня, 2018, 16:33 — ИА Регнум. В Турции к концу следующей недели будет объявлен состав нового правительства, полномочия которого истекут в 2023 году. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил 30 июня премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Выборы завершились, и жизнь в Турции вернулась в нормальное русло, — сказал Йылдырым. — Теперь все внимание будет сконцентрировано на работе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2018 г. в Турции прошли досрочные президентские выборы. Действующий глава государства Реджеп ТайипЭрдоган набрал более 52% голосов. Его ближайший соперник из республиканской народной партии Мухаррер Индже набрал более 20% голосов.

В тот же день проходили досрочные парламентские выборы. По итогам голосования лидирующую позицию занимает правящая Партия справедливости и развития, набравшая более 42% голосов.

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