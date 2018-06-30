Варшава, 30 июня, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Коммерческая структура «Стокгольмский арбитраж» признала право польской нефтегазовой компании PGNiG требовать от российского публичного акционерного общества «Газпром» снижения цены на российский газ. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает пресс-служба польской компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Скидка на газ

Утверждается, что «Стокгольмский арбитраж» признал доводы PGNiG и постановил в частичном решении, что имеется контрактная предпосылка, дающая право PGNiG требовать снижения цены в долгосрочном контракте, на основании которого «Газпром» поставляет газ в Польшу.

Речь идёт о так называемом Ямальском контракте.

PGNiG утверждает, что «Стокгольмский арбитраж» удовлетворил ключевые аргументы компании, в которых указано на необходимость снижения контрактной цены на российский газ. В то же время доводы «Газпрома» о том, что необходимо соблюдать ценообразование, закрепленное в контракте, не было рассмотрено.

Напомним, Ямальский контракт был подписан между «Газпромом» и PGNiG ещё в 1996 году. Срок действия контракта — до 2022 года. Контракт предусматривает поставки в Польшу до 10 млрд кубометров газа в год.

Цена на российский газ для Польши по этому контракту уже снижалась в 2012 году на 10%. Но в 2015 году PGNiG захотела нового снижения цены и инициировала разбирательство в «Стокгольмском арбитраже».