Обнинск, Калужская область, 30 июня, 2018, 16:17 — ИА Регнум. В Калужской области, город Обнинск является лидером среди муниципалитетов по организации работы с молодежью. В первом наукограде России сформирована хорошая команда, на которую должны равняться и Калуга, и остальные районы области. К такому выводу пришли участники заседания региональной антинаркотической комиссии, сообщает 30 июня корреспондент ИА REGNUM.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области. Участник совещания заместитель главы администрации Обнинска Татьяна Попова.

Для профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков из бюджета Обнинска ежегодно выделяется 3,6 млн рублей. Немалая поддержка также оказывается общинному центру педагогики «Спас» на ресоциализацию лиц, прошедших медико-социальную реабилитацию. В апреле 2018 года на базе центра «Спас» открылась Школа будущих мам и молодых родителей «Живые беседы», на занятиях которой говорят о проблемах, связанных с потреблением детьми наркотиков.

В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» при содействии властей Обнинска организуется анкетирование молодежи, и проходят тематические информационно-просветительские встречи, на которых особое внимание уделяется профилактике наркомании среди учащихся. Для детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации открыты летние лагеря в городских лицеях и школах

Между тем, на заседании региональной антинаркотической комиссии предложено провести в школах области операцию «Месячник права» по разъяснению подросткам и их родителям норм действующего административного и уголовного законодательства за преступления, связанные с потреблением и незаконным оборотом наркотических веществ. Также, на встрече шла речь о мерах по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и в частности, проведения социально-психологического тестирования школьников. По результатам тестирования в области будет составлен список школ, участвующих в медицинских профосмотрах выявленной группы риска и здесь следует обратить внимание на тех подростков, кто отказывается принимать участие в тестировании на наркосодержащие вещества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1178 обучающихся в 32 образовательных организациях калужского региона с начала 2017 года прошли иммунохроматографическое тестирование, позволяющее выявлять следы наркотиков в организме. Полученные результаты позволяют говорить о том, что ситуация в области относительно благополучна. Лишь 0,6% школьников отказались от прохождения проверки на употребление наркотиков.

По мнению губернатора области Анатолия Артамонова, в группу риска следует включать и родителей, которые препятствуют обследованию детей на употребление наркотиков.

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