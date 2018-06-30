Якутск, 30 июня, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Теплоход «Ракета-269», на котором находились 55 пассажиров и 4 члена экипажа, сел на мель в реке Лене в Намском районе Республики Саха (Якутия). Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

LxAndrew Ракета-269 в порту Якутска

ЧП произошло в субботу, 30 июня, вблизи поселка Маймага. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 2 человека (пассажиры).

«По данному факту следственными органами … проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что течи в корпусе теплохода, который к настоящему моменту удалось снять с мели, нет.

В настоящее время устанавливаются причины и все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: В Иркутске горел теплоход «Баргузин»

А также: Российский танкер задержан в Южной Корее из-за долгов по зарплате морякам