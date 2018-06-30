Рыбинск, Ярославская область, 30 июня, 2018, 15:22 — ИА Регнум. 30 июня министра транспорта Евгений Дитрих прибыл в Ярославль, где принял участие в церемонии открытия моста через Которосль, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Дмитрия Миронова Дмитрий Миронов и Евгений Дитрих

Кроме того, он провел переговоры с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым, где в том числе озвучил информацию о 400 млн, которые будут выделены Рыбинску.

«Рыбинск получит из федерального бюджета еще 400 миллионов рублей на ремонт дорог. Сегодня в ходе рабочей встрече с министром Евгением Дитрихом обсудили этот и ряд других вопросов. Благодарю Евгения Ивановича за это решение. Оно позволит навести порядок на дорогах второго по величине города Ярославской области», — заявил Дмитрий Миронов.

Напомним, ранее 400 млн дополнительно на ремонт дорог было выделено Ярославлю из средств, которые уплатил в качестве налогов новый житель Ярославской области — миллиардер, председатель совета директоров «Р-Фарма» Алексей Репик. Он оформил постоянную регистрацию в регионе.