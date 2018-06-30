Москва, 30 июня, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Национальная сборная России по футболу выпустила видеообращение к своим болельщикам в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании. Видеозапись опубликована сегодня, 30 июня, на официальной странице сборной в социальной сети Instagram.

Андрей Пронин ИА REGNUM Российские болельщики

К болельщикам обратились защитник Илья Кутепов, полузащитники Роман Зобнин, Юрий Газинский и Денис Черышев.

Футболисты поблагодарили российских граждан за поддержку, оказанную в матчах группового этапа чемпионата мира, и призвали болеть за национальную сборную в матче 1/8 финала против сборной Испании.

Напомним, что сборная России впервые за долгие годы смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира по футболу. Сказался тот факт, что национальной сборной не пришлось проходить отборочный турнир, так как в этом году чемпионат мира проходит в России.