Донецк, 30 июня, 2018, 15:13 — ИА Регнум. В ходе украинского обстрела Горловки был ранен житель близлежащего поселка шахты «Глубокая», сообщили 30 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ИА Красная Весна Осколок. ДНР

Мужчина 1989 года рождения получил слепое осколочное ранение левого плеча и мягких тканей правого бедра, рассказали в представительстве.

Напомним, ранее стало известно, что в течение суток 29 июня ВСУ четырежды нарушили режим прекращения огня.

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