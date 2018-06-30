Минск, 30 июня, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в Комитете государственной безопасности республики (КГБ) и призвал ведомство активно бороться с терроризмом, несмотря на то, что данная угроза стоит перед страной не так остро. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает БЕЛТА.

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«Тот террор, который охватил всю планету, не факт, что он не зацепит и нас, хотя внутренних причин для этого нет. Но, тем не менее, это тоже ваше направление», — сказал Лукашенко, обращаясь к сотрудникам КГБ.

Он также отметил, что в плане безопасности Белоруссии «успокаиваться никто не даст».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня сотрудники КГБ Белоруссии задержали ряд высокопоставленных белорусских чиновников за взятки.