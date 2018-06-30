Пермь, 30 июня, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) и региональная служба по тарифам (РСТ) Пермского края намерена провести комплексную проверку деятельности «Водоканала» города Кунгура после сообщения о том, что коммунальщики начали взимать с жильцов многоквартирных домов плату за сточные воды, в том числе за дождевую. Об этом сегодня, 30 июня, сообщил в интервью РИА Новости советник заместителя председателя правительства Пермского края Андрей Красников.

Цитата из х/ф «Ностальгия». Реж. Андрей Тарковский. 1983. Италия, Франция, СССР Дождевая вода в бутылках

Напомним, вопиющий чиновничий произвол и фактический грабеж населения на государственном уровне вскрылся после того, как в местной газете «Искра» одна из жительниц Кунгура рассказал, что коммунальщики стали начислять плату за услугу «ОДН за сточные воды». То есть за сточные воды в рамках общедомовых нужд.

Женщина с высокой гражданской ответственностью решила выяснить в городском «Водоканале», о чем собственно идёт речь. И чиновники в кунгурском «Водоканале» её объяснили, что новая строчка «ОДН за сточные воды», появившаяся в квитанциях по оплате услуг ЖКХ с мая, — не что иное, как «дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы».

Тариф за эту «услугу» составляет 7 рублей в месяц с каждого потребителя.

Иными словами, чиновники требуют с каждого жителя Кунгуру по 7 рублей месяц за сам факт того, что дождевая вода стекает с крыш домов.

Советник заместителя председателя правительства Пермского края Красников заявил, что в ближайшее время ИГЖН и РСТ региона проверят работу кунгурского «Водоканала».

"Дождевая вода никогда не входила в ОДН», — подчеркнул Красников.

При этом он уточнил, что в ОДН за сточные воды входит плата не за дождь, а за канализацию. То есть такая «услуга» все же «оказывается».

Красников посетовал, что скорее всего чиновники кунгурского ЖКХ совершенно безграмотные люди, которые не смогли компетентно объяснить, что такое «ОДН за сточные воды».

«В данной организации работают абсолютно некомпетентные люди, которые не могут нормально объяснить собственникам, за что они взимают платежи. Нам непонятно, как работник, заявивший, что это платежи за дождь, оказался на своей должности, и что он делает в сфере ЖКХ. Мы будем с этим разбираться», — добавил советник.

Судя по заявлениям Красникова, платить жителям Кунгура по 7 рублей за «ОДН за сточные воды» всё равно придётся.