Вена, 30 июня, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Как пишет сегодня, 30 июня, австрийская газета «Kronen Zeitung», стали известны данные, полученные в результате социологического исследования, инициированного австрийским еженедельным новостным журналом «Рrofil».

Sebastian-kurz.at Себастьян Курц и Ангела Меркель

Согласно этим данным, 42 процента опрошенных считают курс политический канцлера Австрии Себастьяна Курца «абсолютно верным», остальные 30 процентов оценивают его как «верный», мнения о том, что курс им скорее не нравится, придерживаются 9 процентов опрошенных, и лишь 6 процентов считают политику канцлера «совершенно неправильной».

13 процентов от 500 опрошенных воздержались. Максимальная шкала колебаний в опросе примерно равна плюс минус 4,4 процентам.

Результат был достаточно предсказуем, так как начиная с 2015-го года, когда Ангела Меркель заявила: «Мы это сделаем», подразумевая решение проблемы с беженцами путем все новых и новых волн интеграции, настроение в Европе основательно испортилось. Большинство жителей Евросоюза не хотят больше никаких миграционных кризисов и вновь прибывших беженцев. На двухдневном заседании совета ЕС 28 и 29 июня, на котором присутствовали главы 28 стран ЕС, Курц говорил об изменении «тренда» в европейской политике по вопросу о беженцах.

В вечером 29 июня Курц говорил о перспективе переговоров с африканскими странами по проблеме беженцев на период председательства Австрии в Евросоюзе.

«Уже есть некоторые «размышления» о «встрече Союза с африканскими государствами во второй половине срока нашего председательства в Совете», — заявил канцлер. «В отношении договоренности о «выгрузочных платформах» «хотелось бы сперва поговорить с нашими египетскими коллегами, с которыми уже сейчас наблюдается позитивная тенденция в сотрудничестве», — сказал Курц.

Также весьма отчетливо можно представить кооперацию и с Ливией. Готовность страны к этому, по словам самого австрийского канцлера, ему очевидна.