Соцопрос: 72% австрийцев поддерживают Курца и не одобряют политику Меркель
Вена, 30 июня, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Как пишет сегодня, 30 июня, австрийская газета «Kronen Zeitung», стали известны данные, полученные в результате социологического исследования, инициированного австрийским еженедельным новостным журналом «Рrofil».
Согласно этим данным, 42 процента опрошенных считают курс политический канцлера Австрии Себастьяна Курца «абсолютно верным», остальные 30 процентов оценивают его как «верный», мнения о том, что курс им скорее не нравится, придерживаются 9 процентов опрошенных, и лишь 6 процентов считают политику канцлера «совершенно неправильной».
13 процентов от 500 опрошенных воздержались. Максимальная шкала колебаний в опросе примерно равна плюс минус 4,4 процентам.
Результат был достаточно предсказуем, так как начиная с 2015-го года, когда Ангела Меркель заявила: «Мы это сделаем», подразумевая решение проблемы с беженцами путем все новых и новых волн интеграции, настроение в Европе основательно испортилось. Большинство жителей Евросоюза не хотят больше никаких миграционных кризисов и вновь прибывших беженцев. На двухдневном заседании совета ЕС 28 и 29 июня, на котором присутствовали главы 28 стран ЕС, Курц говорил об изменении «тренда» в европейской политике по вопросу о беженцах.
В вечером 29 июня Курц говорил о перспективе переговоров с африканскими странами по проблеме беженцев на период председательства Австрии в Евросоюзе.
«Уже есть некоторые «размышления» о «встрече Союза с африканскими государствами во второй половине срока нашего председательства в Совете», — заявил канцлер. «В отношении договоренности о «выгрузочных платформах» «хотелось бы сперва поговорить с нашими египетскими коллегами, с которыми уже сейчас наблюдается позитивная тенденция в сотрудничестве», — сказал Курц.
Также весьма отчетливо можно представить кооперацию и с Ливией. Готовность страны к этому, по словам самого австрийского канцлера, ему очевидна.