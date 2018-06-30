Киев, 30 июня, 2018, 13:51 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко считает, что ввод миротворческих сил под эгидой Организации Объединённых Наций в Донбасс будет «тестом для Кремля». Об этом украинский президент написал сегодня, 30 июня, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Предложение по миссии в Донбассе — это и путь к миру, и тест на подлинность намерений Кремля. Если Москва хочет мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру», — пишет Порошенко.

Напомним, идею ввода миротворческой миссии в Донбасс выдвинул президент России Владимир Путин. При этом российский лидер чётко дал понять, что миссия ООН должна быть введена исключительно в район линии разграничения противоборствующих сторон и обладать доступом на те территории, на которые есть доступ у наблюдателей ОБСЕ.

Кроме того, Путин подчеркнул, что конкретные параметры миротворческой миссии ООН должны между собой обсудить представители украинских властей и народных республик Донбасса.

Однако Киев тут же заявил, что с ДНР и ЛНР ничего обсуждаться не будет, а миротворческая миссия должна быть введена на всю территорию Донбасса, в том числе на границу с Россией.

В итоге, дальше поверхностных обсуждений возможного ввода миротворцев в Донбасс дело не пошло.