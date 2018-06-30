Москва, 30 июня, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Гидрометцентр России продлил действие «желтого» уровня погодной опасности в Московском регионе на 1 июля. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

Напомним, столица оказалась во власти мощного циклона, надвигающегося с юго-запада. Циклон принес с собой жаркую и пасмурную погоду, а также грозу с градом и сильным ветром, порывы которого могут достигать 20 м/с.

МЧС рекомендует жителям города оставаться дома по время удара стихии.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении на сайте Гидрометцентра России.