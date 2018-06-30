Москва, 30 июня, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018 — 2020 годы. Соответствующий документ был опубликован сегодня, 30 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заключенные. Коррупция

«Утвердить прилагаемый национальный план противодействия коррупции на 2018—2020 годы», — сказано в указе президента России.

Также в документе рекомендовано Совету Федерации, Государственной думе, Верховному суду, Счётной палате, Банку России и Центральной избирательной комиссии обеспечить реализацию этого национального плана противодействия коррупции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин своим указом включил в состав Совета по противодействию коррупции главу Счётной палаты России Алексея Кудрина.

Сам Кудрин после того, как стал главой Счётной палаты, заявлял, что ведомство под его руководством будет работать в том числе в сфере борьбы с коррупцией.