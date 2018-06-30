Берлин, 30 июня, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Скандальный немецкий журналист-обманщик Хайо Зеппельт анонсировал новую серию фильма телеканала ARD о допинговых махинациях в бразильском футболе всего за один день до матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Мексики. Соответствующее сообщение Зеппельт опубликовал сегодня, 30 июня, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Tine Harden Хайо Зеппельт

За день до матча Бразилия — Мексика выйдет новый эпизод серии ARD «Допинг. Совершенно секретно» под названием «12-й игрок Бразилии». Широко распространённая культура мошенничества в стране с наибольшим количеством допинг-случаев в футболе в мире», — пишет Зеппельт.

Напомним, именно Зеппельт выпустил в свое время на телеканале ARD фильмы о якобы существующей в России «государственной допинговой системе». Во многом благодаря «творчеству» Зеппельта многие российские спортсмены оказались дисквалифицированы, а сборная России не смогла попасть на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.

При этом фильмы Зеппельта была абсолютно голословны и не содержали никаких конкретных доказательств массовых нарушений допинг-правил среди российских атлетов.

Уже после Олимпиады спортивные суды признали, что никаких реальных доказательств существования «государственной допинговой системы» в России просто не существует.

Однако Зеппельт уже не мог отказаться от амплуа допинг-разоблачителя и в 2017 году переключился на Бразилию, где он стал активно искать допинг в местном футболе. Нынешний фильм будет уже вторым о допинге в бразильском футболе.

Напомним, что матч 1/8 финала Бразилия — Мексика пройдёт 2 июля в Самаре. Игра начнётся в 18:00 по московскому времени.

Примечательно, что Зеппельт, будучи спортивным журналистом, побоялся приезжать в Россию освещать матчи чемпионата мира по футболу.