Москва, 30 июня, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Московский зоопарк будет закрыт сегодня, 30 июня, из-за неблагоприятных погодных условий в столице. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Лариса Хорохова ИА Красная Весна Фламинго в Московском зоопарке

По заявлению администрации зоопарка, с целью предотвращения потенциально опасных ситуаций и минимизации риска для жизни и здоровья граждан, было принято решение закрыть Московский зоопарк для посещения с 15:00. При этом с утра и до 15:00 зоопарк работает в штатном режиме.

Напомним, сегодня в Москве ожидается неблагоприятная погода. Столичный регион окажется во власти мощного циклона, который продвигается с юго-запада. Он несет с собой грозу с градом, а также сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 м/с.

В городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.