Москва, 30 июня, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Информационный ресурс Лайф утверждает, что Алексей Навальный накануне объявленных им митингов улетел с семьёй в Будапешт.

Цитата из мф Малыш и Кралсон. реж Борис Степанцев. 1968. СССР Напакостил и улетел

Видео из аэропорта Внуково представлено на телеграмм-канале Life Shot.

Примечательно, отмечает Лайф, что в воскресенье, 1 июля, по инициативе Алексея Навального в нескольких российских городах должны пройти акции протеста против повышения пенсионного возраста. На данный момент власти семи городов согласовали проведение митингов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая, накануне митинга в защиту интернета, Алексей Навальный также улетел за границу вместе с семьей.

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