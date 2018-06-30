СМИ: Алексей Навальный улетел с семьей в Будапешт
Москва, 30 июня, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Информационный ресурс Лайф утверждает, что Алексей Навальный накануне объявленных им митингов улетел с семьёй в Будапешт.
Видео из аэропорта Внуково представлено на телеграмм-канале Life Shot.
Примечательно, отмечает Лайф, что в воскресенье, 1 июля, по инициативе Алексея Навального в нескольких российских городах должны пройти акции протеста против повышения пенсионного возраста. На данный момент власти семи городов согласовали проведение митингов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая, накануне митинга в защиту интернета, Алексей Навальный также улетел за границу вместе с семьей.
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