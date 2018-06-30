Красноярск, 30 июня, 2018, 12:11 — ИА Регнум. В Красноярске 29 июня состоялся круглый стол по теме «Проект пенсионной реформы в России, предлагаемой правительством РФ на современном этапе». Мероприятие было организовано и прошло при участии и на площадке «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Участники круглого стола подчеркнули, что меры, предпринимаемые властями, должны быть как можно менее безболезненными не только для пенсионеров, но и для людей предпенсионного возраста.

Пресс-служба «Партии пенсионеров» Круглый стол по теме «Проект пенсионной реформы в России, предлагаемой правительством РФ на современном этапе» в Красноярске

Перед собравшимися выступил доктор исторических наук, председатель правления регионального отделения «Партии пенсионеров» Сергей Гонюхов. По итогам круглого стола была принята резолюция.

Как сообщил ИА REGNUM Сергей Гонюхов, участники мероприятия выдвинули требования, направленные на существенное повышение качества жизни старшего поколения.

«Мы осознаем, что в стране сложилась тяжелая демографическая ситуация, которая требует принятия решительных мер, направленных на обеспечение твёрдой экономической основы для достойного пенсионного обеспечения и активного социального долголетия. Однако важно, чтобы эти меры были как можно более безболезненными не только для пенсионеров, которые, несомненно, выиграют от роста пенсий, обусловленного увеличением объёма пенсионных поступлений, связанных с изменением пенсионного возраста, но и для российских граждан предпенсионного возраста. Важно, чтобы их социальное положение и уровень доходов не ухудшились, а продолжение трудовой деятельности не сказалось негативным образом на их здоровье», — говорится в резолюции.

Участники круглого стола потребовали принять пакет законопроектов, предоставляющих твёрдые гарантии трудоустройства работникам старше 55 лет. В частности, предлагается запретить увольнять их по сокращению штатов и установить пропорциональные квоты для различных специальностей и профессиональных категорий.

Одновременно с повышением пенсионного возраста необходимо принять меры, связанные с улучшением медицинской помощи, профилактикой хронических заболеваний, возникающих в пожилом возрасте. За счёт госбюджета нужно создать гериатрические центры.

Кром того, в резолюции прописана необходимость скорейшей реализации ряда требований, в том числе проведение аудита Пенсионного Фонда и существенное снижение его административных расходов. Также участники круглого стола настаивают на сохранении существующих льгот на получение досрочных пенсий для работников вредных и опасных производств, женщин с пятью и более детьми, инвалидов, чернобыльцев и других категорий льготников. Для граждан с большим трудовым стажем (40 лет для женщин, 45 — для мужчин) целесообразно выходить на пенсию на два года раньше. Также, по мнению участников круглого стола, необходим отказ от балльной системы начисления пенсии в связи с ее неэффективностью, принятие государственной программы по повышению квалификации работников предпенсионного возраста и так далее.

Напомним, круглые столы, на которых обсуждалась пенсионная реформа, прошли 29 июня и в других регионах России, в том числе в сибирских. Например, в Новосибирской области пенсионеры предложили альтернативу пенсионной реформе.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, пенсионная реформа предусматривает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет к 2034 году (сейчас — 55 лет), для мужчин — до 65 лет к 2028 году (сейчас — 60 лет). Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.