Вена, 30 июня, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Российские власти добиваются того, чтобы международные энергетические проекты, такие как строительство трубопровода «Северный поток — 2», были максимально деполитизированы. Такое заявление сделал сегодня, 30 июня, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя журналистам ситуацию вокруг российского газопровода.

Nord-stream2.com Трубы для газопровода

«Мы всегда исходили из того, что в основе энергетического сотрудничества должны лежать экономические факторы, необходимо вести дело к тому, чтобы максимально деполитизировать такое сотрудничество, исключить влияние любых геополитических факторов», — заявил Грушко в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что ряд стран пытается максимально политизировать международное энергетическое сотрудничество. Делается это для того, чтобы извлечь конкретные экономические дивиденды или же усилить свои политические позиции в западных объединениях.

Напомним, российские власти, находясь в плену либеральных мифов, ошибочно полагали, что экономический интерес является ключевым фактором при формировании политики государств. Это заблуждение привело к тяжелым последствиям для российской экономики в условиях сперва мирового финансового кризиса, а затем и политики санкций, которую страны Запада проводят против России.