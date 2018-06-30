Берлин, 30 июня, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Министерство экономики Германии намерено выяснить, могут ли связанные с российскими трубопроводами проекты попасть под экстерриториальные санкции США, и остаются ли в силе американские гарантии того, что трубопроводные проекты пока исключены из санкционных американских списков. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства экономики Германии.

Nord-stream2.com Склад временного хранения труб около порта Мукран в Германии

Напомним, недавно в министерстве экономики Германии заявили, что Вашингтон дал Берлину гарантии того, что трубопроводные проекты, связанные с Россией, пока не попадут по американские санкции. Речь идёт о санкциях, которые США накладывают на компании в рамках закона о противодействии врагам Америки через санкции (СААТSА).

Осенью 2017 года представители германских властей проводили консультации с администрацией США. В ходе этих консультаций американская сторона заявила, что пока отказывается от санкций в газовой сфере.

На данный момент ситуация не изменилась, подчеркивают в министерстве экономики Германии. Однако германская сторона хотела бы удостовериться, что намерения американской администрации не изменились или не изменятся в ближайшее время.