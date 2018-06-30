Киев, 30 июня, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины совершенно не готовы к полномасштабным военным действиям в Донбассе из-за неукомплектованности подразделений на передовой. Об этом в программе «Vox Populi» на украинском канале ZIK заявил накануне, 29 июня, бывший командир группы карательного батальона «Донбасс» Тарас Костанчук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бойня

По словам боевика, украинская армия не может перейти в наступление в Донбассе, так как большинство частей не укомплектованы — не хватает как живой силы, так и техники.

«Чтоб вы сейчас всё поняли, у нас сейчас недоукомплектованность вооруженных сил, которые стоят и на линии разграничения, и на границе с РФ, минимум 50%. Это я вам сейчас говорю то, что знаю. Это и в плане техники, и в плане снаряжения, и людского ресурса, личного состава», — рассказал Костанчук.

Он подчеркнул, что при таком положении вещей ни о какой «победе» в Донбассе речи быть не может. По мнению боевика, украинские власти совершенно не готовятся к «освобождению Донбасса», а лишь надеются, что Киеву в этом помогут западные страны, оказывающие давление на Россию.

При этом сам Костанчук не питает иллюзий по поводу «помощи с Запада» и уверен, что пока «Украина сама не захочет», Донбасс она не вернет.