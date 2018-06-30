Боевик АТО: ВСУ не способны начать наступление в Донбассе
Киев, 30 июня, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины совершенно не готовы к полномасштабным военным действиям в Донбассе из-за неукомплектованности подразделений на передовой. Об этом в программе «Vox Populi» на украинском канале ZIK заявил накануне, 29 июня, бывший командир группы карательного батальона «Донбасс» Тарас Костанчук.
По словам боевика, украинская армия не может перейти в наступление в Донбассе, так как большинство частей не укомплектованы — не хватает как живой силы, так и техники.
«Чтоб вы сейчас всё поняли, у нас сейчас недоукомплектованность вооруженных сил, которые стоят и на линии разграничения, и на границе с РФ, минимум 50%. Это я вам сейчас говорю то, что знаю. Это и в плане техники, и в плане снаряжения, и людского ресурса, личного состава», — рассказал Костанчук.
Он подчеркнул, что при таком положении вещей ни о какой «победе» в Донбассе речи быть не может. По мнению боевика, украинские власти совершенно не готовятся к «освобождению Донбасса», а лишь надеются, что Киеву в этом помогут западные страны, оказывающие давление на Россию.
При этом сам Костанчук не питает иллюзий по поводу «помощи с Запада» и уверен, что пока «Украина сама не захочет», Донбасс она не вернет.