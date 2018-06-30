Москва, 30 июня, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Новую угрозу для пользователей под названием RAMPage была обнаружена международной группой исследователей во всех устройствах на базе Android, которые вышли с 2012 года, сообщает 30 июня интернет-журнал TechRepublic.

(сс) mammela Андроид

Как рассказали специалисты, RAMPage является разновидностью другой широко известной уязвимости Rowhammer, благодаря которой хакеры могут получить доступ к любым данным в ячейках памяти пораженных устройств.

«RAMpage нарушает самую фундаментальную изоляцию между пользовательскими приложениями и операционной системой», — заявляют специалисты. При помощи этой уязвимости хакеры могут получить все пароли пользователя устройства на базе Android, скачать переписку, личные фотографии, а также платежные реквизиты. Эксперты предупредили, что в будущем под угрозой могут оказаться и устройства марки Apple.

Напомним, что уязвимость Rawhammer была обнаружена специалистами исследовательской группы VUSес Амстердамского свободного университета в марте 2018 года. Тогда выяснилось, что данная уязвимость позволяет за две минуты взломать телефон с использованием мобильного браузера и языка программирования JavaScript.