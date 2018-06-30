Москва, 30 июня, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков прибыл с проверкой в войска Западного военного округа. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В строю

Генерал Булгаков должен подвести итоги работы комиссии, которая проверяет состояние материально-технического обеспечения соединений и воинских частей, дислоцированных в Западном военном округе.

Ранее перед инспекторами комиссии была поставлена задача определить степень обеспеченности современным вооружением и военной техникой частей и соединений Западного военного округа, а также ознакомиться с социально-бытовыми условиями военнослужащих.

Комплексная проверка проводится с 15 по 30 июня. Инспекторы Минобороны побывали в 120 воинских частях и 15 органах управления Западного военного округа.