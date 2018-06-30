Стокгольм, 30 июня, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, который в прошлом выступал за сборную Швеции, не исключает, что шведская команда может побороться за титул чемпиона мира в турнире, который проходит в России. Слова Ибрагимовича приводит сегодня, 30 июня, Football Italia.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик сборной Швеции

«Сказал перед чемпионатом мира, что наша сборная зайдёт далеко, и она, вероятно, выиграет», — заявил Ибрагимович.

Он напомнил, что на пути в плей-офф чемпионата мира по футболу сборная Швеции выбила на групповом этапе сборные Нидерландов и Германии, а в стыковых матчах одолела сборную Италии.

«Я очень счастлив, горд быть шведом. Я захватил мир, теперь Швеция захватывает мир. Кто бы ни играл против Швеции, наверняка будет трудно, и думаю, что все это знают», — заявил футболист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 1/8 финала сборная Швеции сыграет против сборной Швейцарии. Игра состоится 3 июля в Санкт-Петербурге.

Напомним, Ибрагимович — шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». В прошлом он был капитаном сборной Швеции. Ибрагимович считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Златан занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.