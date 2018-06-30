Вашингтон, 30 июня, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Американское издание Politico включилось в политическую кампанию против канцлера Германии Ангелы Меркель. Статья против главы германского правительства под заголовком «Как Меркель сломала ЕС» была опубликована в журнале накануне, 29 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кукла. Меркель

Автор статьи Мэтью Карничниг утверждает, что Меркель своей политикой, пусть и неосознанно, но шаг за шагом разрушает Европейский союз.

В качестве аргументов он приводит два основных кризиса, с которыми столкнулась Меркель за 13 лет пребывания в кресле германского канцлера.

Первый кризис — это долги ряда стран Евросоюза, с которыми они не могли расплатиться, и прежде всего долговой кризис в Греции. Тогда Меркель заняла жесткую позицию, потребовав от Греции и других стран ЕС, столкнувшихся с невозможностью погасить свои долги, перейти к политике жесткой экономии. Эта политика, вне зависимости от того, была ли она успешна или нет, вызвала сильное недовольство экономическим могуществом Германии в Евросоюзе.

Это недовольство в итоге вылилось в противостояние ряда национальных экономик политике европейского центробанка, который, кстати, расположен во Франкфурте-на-Майне. К примеру, Италия не собирается выполнять требования ЕЦБ по реформированию своей глубоко кризисной экономики.

Если долговой кризис создал трещины в Евросоюзе, то кризис с беженцами породил настоящий глубокий раскол.

Решение Меркель летом 2015 года принять тысячи беженцев, которое спровоцировало самый мощный миграционный кризис в ЕС со времен Второй мировой войны, была не просто ошибочным, оно породило настоящий политический раскол в рядах Евросоюза, который угрожает самому существования этого наднационального образования.

Меркель безуспешно пытается добиться от стран ЕС соблюдения квот по приему беженцев, но ряд стран отвечает категорическим отказом. Переубедить их Меркель пока не может.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркель действительно столкнулась с серьезными проблемами, которые напрямую угрожают её политической карьере. Уже в самой Германии министр внутренних дел и партнёр Меркель по коалиции ХДС/ХСС Хорст Зеехофер поставил канцлеру ультиматум — или она добьётся от стран ЕС коллективного работающего решения по проблеме беженцев, или Зеехофер самолично ужесточит контроль за мигрантами на границе Германии. Если Меркель не преуспеет на ближайшем саммите Евросоюза, то её коалиционное правительство может уйти в отставку.

Во всём этом деле явственно прослеживаются черты скоординированной кампании против Меркель, так как практически в унисон критиковать канцлера стали как ряд германских политиков, так и некоторые германские СМИ, контролируемые США. Сам же американский президент Дональд Трамп уже отметился несколькими сообщениями в Twitter с критикой в адрес Меркель.