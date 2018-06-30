Токио, 30 июня, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Рекомендацию эвакуироваться получили более 26 тысяч человек на юге и юго-западе Японии в связи с приближением тайфуна «Прапирун», сообщает 30 июня японская телекомпания NHK.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Тайфун

Эвакуироваться рекомендовано жителям префектуры Миядзаки, находящейся на юго-западе острова Кюсю. Тайфуну присвоен 7 уровень опасности, он надвигается со стороны Тихого океана в северном направлении. Ожидается, что к 2 июля в зоне тайфуна окажутся юго-западные районы Японии.

По данным Метеорологического агентства Японии, на данный момент атмосферное давление в центре тайфуна составляет 992 гектопаскаля, скорость ветра достигает 23 метров в секунду, при отдельных порывах до 35 метров в секунду. Приближение тайфуна будет сопровождаться обильным выпадением осадков.

Ожидаются наводнения в результате разлива рек, также будут возможны оползни и сход селевых потоков. Кроме того, ожидается шторм с высотой волн более 6 метров.

Напомним, что в октябре 2017 года на Японию обрушился тайфун «Лан», жертвами которого стали 5 человек, а еще более 80 пострадали от стихии.