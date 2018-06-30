Донецк, 30 июня, 2018, 10:30 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня на линии фронта в Донбассе. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило четыре раза», — рассказал представитель ДНР в СЦКК.

Уточняется, что украинские силовики выпустили по территории ДНР 20 мин и танковых снарядов. Кроме того, огонь велся из вооружения боевых машин пехоты. Общее количество выпущенных украинскими силовиками боеприпасов по территории ДНР за сутки составило 70 единиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило о 10 случаях нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.