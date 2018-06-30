Ереван, 30 июня, 2018, 10:25 — ИА Регнум. В ходе визита в Вашингтон президент Армении Армен Саркисян провел встречу с государственным секретарем США Майклом Помпео, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе армянского президента.

Аппарат президента Армении

«В ходе беседы, состоявшейся в теплой и непосредственной атмосфере, Саркисян отметил, что Армения придает важность последовательному развитию армяно-американского партнерства, и представил госсекретарю США готовность «новой Армении» продолжить укрепление отношений с Соединенными Штатами», — говорится в сообщении.