Канберра, 30 июня, 2018, 10:25 — ИА Регнум. В Австралии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кенгуру. Об этом сегодня, 30 июня, пишет Sydney Morning Herald.

(сс) sipa Кенгуру

Сообщается, что ДТП с участием двух автомобилей и кенгуру произошло в ночь на 3 июня в городе Портлэнд. 19-летний водитель автомобиля Holden Commodore сбил кенгуру.

В результате столкновения животное было отброшено на лобовое стекло двигавшегося навстречу автомобиля Ford Falcon. 32-летний водитель Ford Falcon потерял управление и врезался в ограждение трассы.

Водитель Ford получил серьезные травмы головы. На месте ему была оказана экстренная медицинская помощь, после чего вертолет доставил пострадавшего в больницу. Мужчина находится в критическом состоянии. Кенгуру выжить не удалось.

Сейчас полиция расследует все обстоятельства произошедшего.