Улан-Удэ, 30 июня, 2018, 10:14 — ИА Регнум. В Бурятии состоялась XXVI конференция регионального отделения «Единой России», в ходе которой партийцы выдвинули своих кандидатов на выборы в Народный Хурал республики шестого созыва.

Buriat.er.ru XXVI конференция регионального отделения «Единой России»

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе реготделения партии, всего в работе конференции, состоявшейся 29 июня, приняли участие более 110 делегатов. Списки кандидатов были сформированы по итогам тайного голосования.

Первый в списке — глава Бурятии Алексей Цыденов.

Напомним, 3 июня в Бурятии прошло предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатов от партии для выдвижения на выборах депутатов Народного Хурала. Явка составила 15,44%. Всего в праймериз приняли участие 185 участников.

Список кандидатов в депутаты Народного Хурала Бурятии шестого созыва по единому избирательному округу:

Список кандидатов в депутаты Народного Хурала Бурятии шестого созыва по одномандатным избирательным округам списком:

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы в Народный Хурал пятого созыва в Бурятии состоялись в 2013 году. В составе республиканского парламента — 66 депутатов.