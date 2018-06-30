Москва, 30 июня, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») намерен пожертвовать свои премиальные за выступление на чемпионате мира по футболу на благотворительность. Об этом накануне, 29 июня, пишет L`Equipe.

(сс) Кирилл Венедиктов Килиан Мбаппе

Издание утверждает, что за каждый матч на чемпионате мира по футболу игроки сборной Франции получают по 20 тыс. евро. При этом за результативность предусмотрены отдельные выплаты.

Мбаппе заявил, что ему деньги за выступление в составе своей национальной сборной не нужны. Все полученные средства он намерен отдать на благотворительность.

Напомним, Мбаппе сыграл в составе сборной Франции все три матча на групповом этапе ЧМ. В игре против сборной Перу он забил единственный мяч в игре (Франция победила со счетом 1:0).

Сегодня Франция сыграет с Аргентиной в матче 1/8 финала чемпионата мира. Игра пройдёт в Казани и начнётся в 17:00 по московскому времени.