* запрещённая в России организация

Кабул, 30 июня, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что срок перемирия с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) истек и военные действия против боевиков возобновлены. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает телеканал Tolo News.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По словам Гани, введённый правительством режим прекращения огня закончился, и силы безопасности Афганистана продолжат свои операции против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также президент Афганистана утверждает, что многие сторонники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) желают мира, и за время перемирия стало понятно, что они устали от войны.

Гани заявил, что правительство в Кабуле хотело бы превратить «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из военной группировки в политическое объединение. Он призвал боевиков к мирному процессу.

«Нация показала, что она готова к воссоединению», — сказал Гани.

Напомним, что о перемирии с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) власти Афганистана объявили 7 июня. Тогда президент Гани заявил, что режим прекращения огня — это возможность для боевиков осознать, что что их жестокие действия не захватывают умы и сердца людей, а лишь разобщают афганский народ.

Стоит отметить, что за последние годы «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фактически раскололся на несколько группировок, которые тем не менее могут договориться и действовать сообща. Кроме того, талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приходится сражаться на два фронта — против правительственных сил, поддерживаемых американской коалицией, и против террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых свозят в Афганистан те же американцы.