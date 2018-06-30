Москва, 30 июня, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Полузащитник ЦСКА и национальной сборной России Александр Головин вошел в символическую сборную группового этапа чемпионата мира по футболу по версии статистического портала Who Scored.

Андрей Пронин ИА REGNUM Александр Головин

Головин забил один гол в матче против Саудовской Аравии, а также отметился двумя результативными передачами. Средняя оценка Головина — 8,26 балла по десятибалльной шкале, используемой Who Scored.

Кроме того, Головин вошёл в тройку самых высоко оценённых игроков в возрасте до 23 лет. Первое место там занял колумбийский футболист Йерри Мине (8,41), второе — уругвайский игрок Хосе Хименес (8,37). Головин, соответственно, третий.

Напомним, что сборная России впервые за долгие годы смогла выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу. Наша сборная в 1/8 финала сыграет против сборной Испании.