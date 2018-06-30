Екатеринбург, 30 июня, 2018, 09:37 — ИА Регнум. На улице Готвальда в Екатеринбурге дорожники попытались устранить яму на тротуаре, утрамбовав в нее лопухи вместе с асфальтом, сообщает 30 июня екатеринбургский новостной портал «Наша газета».

Цитата из м/ф «Вовка в Тридевятом царстве». реж Борис Степанцев. 1965. СССР И так сойдет!

Оригинальный способ ремонта не остался незамеченным жителями города. Обнаруживший необычную яму общественник Алексей Беззуб выложил фото «свежеотремонтированной» ямы в соцсети с комментарием: «Новое слово в ямочном ремонте. На дно ямы уложили лопухи, а сверху засыпали асфальтом.»

Отметим, что екатеринбургские дорожники не впервые замечены в недобросовестном исполнении служебных обязанностей. Так, например, неделей раньше, один из тротуаров Екатеринбурга, обильно поросший травой, был включен дорожниками в план ремонта только после неоднократных жалоб жителей в мэрию города.