Пекин, 30 июня, 2018, 09:32 — ИА Регнум. В китайской провинции Хунань в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузовика погибли по меньшей мере 18 человек, 14 получили ранения. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает People's Daily China со ссылкой на полицию.

(сс) Sam Greenhalgh Разбитый автобус

Пассажирский автобус на автодороге в провинции Хунань столкнулся с грузовым автомобилем. По предварительным данным, в результате ДТП погибли по меньшей мере 18 человек. Ещё 14 получили ранения.

Полиция ведет расследование причин произошедшего.