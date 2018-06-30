МЧС предупреждает о сильной грозе с градом и шквалистым ветром в Москве
Москва, 30 июня, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предупреждает о грозе с дождём и градом, а также шквалистом ветре, которые должны сегодня, 30 июня, обрушиться на Московский регион. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 30 июня, пресс-служба МЧС.
Напомним, что накануне Гидрометцентр России продлил на 30 июня действие «желтого» уровня погодной опасности. По прогнозам синоптиков, сегодня Москва окажется под влиянием мощного циклона, движущегося с юго-запада. В городе ожидается жаркая, облачная погода с дождями.
«В Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 17−22 метров в секунду», — сообщает МЧС.
В связи с этим спасатели рекомендуют жителям города при плохой погоде оставаться дома, закрыв при этом форточки и окна. Также рекомендуется отключать электричество и газ и даже перекрывать водопровод.