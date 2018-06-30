Москва, 30 июня, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предупреждает о грозе с дождём и градом, а также шквалистом ветре, которые должны сегодня, 30 июня, обрушиться на Московский регион. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 30 июня, пресс-служба МЧС.

Пьер Огюст Кот. Буря. 1880

Напомним, что накануне Гидрометцентр России продлил на 30 июня действие «желтого» уровня погодной опасности. По прогнозам синоптиков, сегодня Москва окажется под влиянием мощного циклона, движущегося с юго-запада. В городе ожидается жаркая, облачная погода с дождями.

«В Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 17−22 метров в секунду», — сообщает МЧС.

В связи с этим спасатели рекомендуют жителям города при плохой погоде оставаться дома, закрыв при этом форточки и окна. Также рекомендуется отключать электричество и газ и даже перекрывать водопровод.