Мехико, 30 июня, 2018, 09:02 — ИА Регнум. На западном побережье Мексики, в штате Халиско, зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6 баллов, сообщает 30 июня Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

(сс) Angelo Giordano Трещина в земле

По данным сейсмологов, землетрясение произошло 30 июня около четырех часов утра по московскому времени. Эпицентр подземных толчков находился в 90 километрах от населенного пункта Сиутлан. Очаг землетрясения, по уточненным данным Национальной сейсмологической службы Мексики, находился на глубине 18 километров.

Как сообщает гражданская служба обороны страны, на данный момент жертв и разрушений не зарегистрировано. Служба обороны будет продолжать отслеживать ситуацию.

Напомним, что землетрясение похожей амплитуды (5,4) в последний раз было зафиксировано 25 июня 2018 года вблизи от побережья греческого острова Пелопоннес.