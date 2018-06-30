Сильное землетрясение произошло на западном побережье Мексики
Мехико, 30 июня, 2018, 09:02 — ИА Регнум. На западном побережье Мексики, в штате Халиско, зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6 баллов, сообщает 30 июня Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным сейсмологов, землетрясение произошло 30 июня около четырех часов утра по московскому времени. Эпицентр подземных толчков находился в 90 километрах от населенного пункта Сиутлан. Очаг землетрясения, по уточненным данным Национальной сейсмологической службы Мексики, находился на глубине 18 километров.
Как сообщает гражданская служба обороны страны, на данный момент жертв и разрушений не зарегистрировано. Служба обороны будет продолжать отслеживать ситуацию.
Напомним, что землетрясение похожей амплитуды (5,4) в последний раз было зафиксировано 25 июня 2018 года вблизи от побережья греческого острова Пелопоннес.