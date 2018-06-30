Москва, 30 июня, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Болельщики сборной Германии по футболу массово сдают билеты на матчи после того, как их команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира 2018 года. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает пресс-служба Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

Fifa.com Немецкий тренер Йоахим Лоу

Напомним, 27 июня сборная Германии, которая является действующим чемпионом мира по футболу, с треском проиграла сборной Южной Кореи со счётом 0:2. В итоге, германская сборная заняла четвёртое место в группе F и не смогла выйти в плей-офф впервые в своей истории.

После такого поворота событий многим германским болельщикам пришлось менять свои планы на ближайшие две недели. Разочарованные немцы возвращаются домой и массово сдают билеты на матчи. Авиарейсы из Москвы в Германию на этих выходных переполнены.

Дело в том, что немцы рассчитывали на успешное выступление своей сборной и покупали билеты на матчи поздней стадии плей-офф. Теперь им приходится их возвращать.

Сейчас работает специальная платформа ФИФА по перепродаже билетов. До 15 июля можно приобрести билеты на матчи ЧМ-2018, которые были сданы. При этом в ФИФА точно не могут сказать о количестве сдаваемых немцами билетов. Известно лишь то, что всего на матчи ЧМ болельщики из Германии купили около 70 тыс. билетов.