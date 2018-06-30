Ереван, 30 июня, 2018, 08:45 — ИА Регнум. В Армении правоохранительные органы подозревают семью брата бывшего президента республики Сержа Саргсяна — Левона Саргсяна в присвоении $6,8 млн. Об этом накануне, 29 июня, сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Серж Саргсян

Брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна, посол по особым поручениям Левон Саргсян, его сын Нарек и дочь Ани обвиняются в незаконном обогащении и уклонении от подачи декларации об имуществе.

В квартире Нарека Саргсяна был проведен обыск, в ходе которого обнаружены документы на банковский вклад на сумму в $6,8 млн на имя Левона Саргсяна и сестры Нарека Ани Саргсян.

Поскольку Левон Саргсян является послом по особым поручениям, то, согласно армянскому законодательству, он должен был представить эти суммы в своих декларациях. При этом дети Левона Саргсяна — Нарек и Ани — также не указали эту сумму в своих декларациях.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Известно, что Левон Саргсян с 1998 года работал послом в нескольких арабских странах, в частности, в Иордании, Тунисе и Сирии. В 2010 году он стал послом по особым поручениям.

Читайте также: В Армении семью брата Сержа Саргсяна обвиняют в присвоении $6,8 млн