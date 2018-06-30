Владикавказ, 30 июня, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Около 150 российских военных полицейских, выполнявших специальные задачи в Сирийской Арабской Республике, вернулись домой в Северную Осетию. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Kremlin.ru Военная полиция России в Сирии

Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации приземлился на аэродроме Моздок. На борту самолета находились порядка 150 военнослужащих военной полиции РФ.

На родной земле их встречали сослуживцы, а также руководящий состав воинских частей.

Известно, что российские военные полицейские контролировали режим прекращения боевых действий в зонах деэскалации Сирии. Также они обеспечивали безопасность мирных жителей в ходе проведения гуманитарных акций и участвовали в операциях по сопровождению гуманитарных конвоев.

Перед вылетом на Родину, на российской авиабазе Хмеймим в Сирии состоялась торжественная церемония награждения военных полицейских государственными и ведомственными наградами.