Киев, 30 июня, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Российский Дальний Восток, Брянская область, а также территории нынешней Словакии и Польши «ранее относились к Украине», заявил лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок в эфире телеканала «112 Украина».

Иероним Босх. Корабль дураков. ок.1500

Как утверждает Тягнибок, Россия, кроме земель, «украла у Украины и ее культурное наследие», в частности, например, песни Сечевых Стрельцов.

«Московиты вообще ничего своего не имеют. Вы обратите внимание: песни, которыми они так гордятся, даже патриотические песни, оказывается, украдены у нас, украинцев», — сказал Олег Тягнибок. При этом лидер «Свободы» сделал оговорку, что Украина уважает установленные после Второй мировой войны границы.

Напомним, что территориальные претензии к России, а также обвинения в «краже» чего-либо Россией у Украины звучат с украинской стороны довольно часто. Так, например, писательница Лариса Ницой заявляла о краже Россией названия «Русь», которое, по ее сведениям, якобы раньше принадлежало Украине. Источник своей информации она не указала.

Кроме того, в марте лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош объявил, что в будущем Украина может захватить Кубань, Воронежскую, Ростовскую области.