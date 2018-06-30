Москва, 30 июня, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Роспотребнадзор предупреждает о вспышке инфекционного заболевания лептоспироз в Шри-Ланке, число заболевших там превысило 1520 человек, сообщается на сайте ведомства.

Tbachner Негомбо. Шри-Ланка

Вспышки лептоспироза регистрируются в сезон дождей — с мая по сентябрь, и с октября по февраль.

Лептоспирозы входят в группу острых зоонозных природно-очаговых инфекций, протекающих с поражением печени, почек, сосудистой и нервной систем.

Тяжесть течения инфекции у человека варьирует от легких до летальных форм.

Основные источники инфекции — грызуны и насекомоядные.