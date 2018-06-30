Киев, 30 июня, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что Крым ещё можно вернуть в состав Украины с помощью предоставления полуострову особого статуса. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Обозреватель», опубликованному накануне, 29 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кравчук. Россия

Кравчук считает, что если дать Крыму, к примеру, статус национально-культурной автономии, то это якобы даст возможность вернуть полуостров в состав Украины.

Также Кравчук посетовал, что в своё время Крым получил территориальную, а не национальную самостоятельность.

«Это было не очень разумно», — сокрушается бывший президент.

Кроме того, Кравчук призвал не объединять вопросы Крыма с ситуацией в Донбассе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, жители Крыма провели референдум о самоопределении, по результатам которого полуостров вышел из состава Украины и вернулся в состав России.

После этого в Крыму не раз заявляли, что никогда не вернутся в состав Украины, особенно после той политики блокады, которую Киев начал проводить в отношении полуострова.